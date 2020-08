Volgens Monique Westenberg moest haar vriend André Hazes om hun relatie weer te laten werken patronen doorbreken die hij via zijn vader meekreeg. In een interview met Beau Monde vertelt ze dat de aantrekkingskracht nooit is weggeweest.

"André was verdwaald. Op het moment dat wij weer bij elkaar kwamen, luisterde ik naar mijn hart, maar ik dacht wel: er moet iets veranderen, anders komt het nooit goed met onze relatie, maar ook niet met hemzelf", vertelt ze over haar beslissing hun relatie weer op te pakken nadat Hazes enkele maanden met presentatrice Bridget Maasland doorbracht.

"André moest oude patronen doorbreken, die hij vanuit zijn vader al heeft meegekregen. Daarmee bedoel ik voornamelijk de drank. Zijn vader overleed toen André tien was, en vanaf zijn dertiende was hij altijd in de stad. Het drinken was een patroon geworden waarin hij was gaan vluchten."

Westenberg geeft toe dat het niet altijd makkelijk was om rustig te blijven in de tijd dat Hazes met Maasland was. "Als hij langskwam voor kleine André, vroeg ik vriendelijk of hij ook een kopje thee wilde, terwijl ik het liefst die thee in zijn gezicht had gesmeten."

"Af en toe heb ik wel gedacht: moet je zien hoe je erbij loopt met je zwarte nagellak en je ingevallen gezicht. Maar ik hoefde niks te zeggen. Toen hij terugkwam, werd hij vanzelf weer zichzelf."

De 26-jarige Hazes en de 42-jarige Westenberg kregen in 2014 een relatie en in 2016 werd hun zoon geboren. De twee gingen vorig jaar uit elkaar, maar besloten eerder dit jaar weer samen verder te gaan.