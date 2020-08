Tijl Beckand mag nog een kind verwelkomen. De presentator vertelde maandagavond aan tafel bij Eva Jinek dat hij voor de vierde keer vader wordt.

De komiek wordt in februari 2021 weer vader, aan tafel vertelt hij dat hij en zijn vriendin Markell vorige week de twaalfwekenecho hebben gehad.

Beckand heeft twee kinderen, dochters Bente en Fiene, uit een eerdere relatie. Met zijn huidige vriendin kreeg hij in september 2018 zoon Faas. Of het vierde kind van de presentator een jongen of meisje wordt weet hij nog niet.

Het vierde kind van Beckand is op 25 februari 2021 uitgerekend.