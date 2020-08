Nadia Moussaid en haar vriend Geert Broertjes hebben hun kinderwens niet opgegeven nadat Broertjes vorig jaar werd gediagnosticeerd met een erfelijke vorm van darmkanker. De presentatrice vertelt in LINDA. dat ze is begonnen met een hormoonbehandeling.

In gesprek met zanger Joshua Nolet van Chef'Special vertelt de 36-jarige Moussaid over de periode waarin haar vriend te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was, maar bij een second opinion bleek dat hij toch nog een toekomst had.

"Op een gegeven moment werd het traject van Geert zo zwaar dat we allebei echt niet meer aan kinderen moesten denken. Maar inmiddels is die wens er weer", aldus de presentatrice van de latenightshow Op1.

"In februari en maart ben ik begonnen met hormonen spuiten, omdat we in aanmerking komen voor embryoselectie. Waarmee we kunnen voorkomen dat ons kind dezelfde genetische ziekte krijgt als Geert."

Moussaid vertelt dat haar relatie met Broertjes onder druk stond in de periode dat hij ernstig ziek was en dat de gevolgen daarvan nog merkbaar zijn. "Geert en ik zijn samen nog steeds aan het herstellen. We hebben relatietherapie via het Ingeborg Douwes Centrum, dat is gespecialiseerd in psycho-oncologische zorg voor patiënten en hun naasten die te maken krijgen met kanker. Ik zou niet weten hoe we het anders hadden moeten doen."