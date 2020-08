Romy Monteiro vindt dat mensen voorzichtiger moeten zijn in het stellen van vragen aan vrouwen over hun babywens.

De 27-jarige musicalactrice en presentatrice kreeg zondag na het plaatsen van foto's en video's van haar vakantie op Ibiza zelf de vraag of ze zwanger is. Monteiro was daar niet van gediend en ontkende direct op Instagram Stories dat ze voor het eerst moeder zou worden. "Ik ben dat ook nog lang niet van plan of er überhaupt mee bezig", schreef ze.

De presentatrice van onder meer het NPO-programma De Hit Kwis ontving daarop veel berichten via sociale media. "Van vrouwen die nog geen mama zijn en dat wel graag willen zijn. En continu pijnlijk worden geconfronteerd met die ene vraag", laat ze maandag weten op Instagram.

"Van vrouwen die helemaal geen mama willen worden en de vraag onbeschoft vinden. Vrouwen die een gezond en gelukkig eerste kindje hebben en alweer gevraagd worden naar een tweede. Vrouwen die nu eenmaal vaak een laag opgezet buikje hebben en onzeker worden van die vraag."

"Ik denk dat het duidelijk is dat we allemaal wat voorzichtiger om moeten gaan met de babywensvraag. Het is niet zo dat je hem niet meer moet stellen, ik betrap mezelf er ook weleens op uit enthousiasme en liefde, maar je moet er bewust van zijn aan wie je dit vraagt en hoe en wanneer. Het bespaart iemand verdriet."