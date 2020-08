De Australische zangeres Sia zegt spijt te hebben dat ze in juli bekendmaakte dat ze oma was geworden van een tweeling. Dat zegt ze in het radioprogramma The Kyle And Jackie O Show.

De 44-jarige zangeres zegt in de radioshow dat ze heeft beseft dat het bekendmaken van de geboorte van haar kleinkinderen niet aan haar was.

Het nieuws kwam redelijk onverwachts aangezien ze zes weken voor haar onthulling pas bekend had gemaakt dat ze twee zoons van achttien jaar oud had geadopteerd.

Sia heeft dan ook besloten niet meer te praten over haar rol als oma. "Het is mijn taak om mijn kinderen te beschermen en niet om te praten over wat er in hun levens gebeurt", aldus de zangeres.