Nikkie de Jager, die vorige week samen met haar verloofde werd overvallen door vier mannen, heeft een video op YouTube geplaatst waarin ze voor het eerst een update geeft. De YouTuber en presentatrice laat weten dat het "oké" met haar gaat.

"2020 is me het jaar wel", begint De Jager haar video. "Ik heb dit jaar de meest geweldige dingen gedaan, maar ook heel donkere dagen meegemaakt. Nu ga ik ook door zo'n periode."

De Jager en haar verloofde Dylan waren thuis in Uden toen vier mannen hun huis binnendrongen en hen onder schot hielden. De daders zijn zover bekend nog niet gevonden.

"Het gaat oké met me. Het is niet te bevatten wat er is gebeurd, maar het zet dingen wel in perspectief. Meer dan ooit besef ik dat familie het belangrijkste is. Of misschien nog belangrijker: dat je naasten gezond zijn." Presentatrice Linda Hakeboom, de beste vriendin van De Jager, liet vrijdag weten borstkanker te hebben.

De YouTuber zegt "misschien ooit" te vertellen wat er precies is gebeurd. "Maar nu kan dat niet, wegens mijn mentale staat, maar ook omdat het onderzoek nog gaande is. We doen er alles aan om dit tot een positief einde te brengen."

Ook bedankt De Jager haar fans."Ik heb ontzettend veel berichtjes gekregen. Het doet ons goed dat zo veel mensen het beste met ons voor hebben."

De politie doet momenteel onderzoek naar de zaak en bekijkt camerabeelden die zijn veiliggesteld. Verder wordt forensisch onderzoek gedaan. Het is nog onduidelijk wat de vier daders precies hebben buitgemaakt.