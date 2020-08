Marjolein Keuning wil niet meer fulltime onderweg zijn in bussen en "ook een deel van mijn leven naar buiten kunnen en wandelen", vertelt de zangeres zondag aan Trouw. Om daad bij woord te kunnen voegen, heeft ze vorig jaar een rol in een musical afgezegd.

De actrice en zangeres, die onder meer bekend is door haar rol in Goede Tijden, Slechte Tijden, vindt het vervelend dat vrouwen het lastig hebben in de entertainmentwereld. "Dat er voor vrouwen van mijn leeftijd op tv nauwelijks werk is, en dat je voor grote musicals zeven dagen per week het land door moet", zegt ze. "Ik was vorig jaar bij een musical aangenomen, maar ik wilde die rol parttime doen. Dat mocht niet en toen heb ik afgezegd. Nou, dat was een schande, not done."

Ze vervolgt: "Maar ik wil niet meer fulltime onderweg zijn in bussen. Ik wil ook een deel van mijn leven naar buiten kunnen en wandelen. Mijn droom is om buiten te wonen, op een plek waar wij - en anderen - ook concerten kunnen geven. Corona of niet, dat kan dan gewoon daar."

Keuning, die getrouwd is met operazanger Henk Poort, maakt zich op financieel gebied nog niet zo'n zorgen door de coronacrisis. "Gelukkig hebben we voorlopig nog geen stress over of we de huur wel kunnen betalen, we hebben een buffer", zegt ze. "Wat ik mooi vind aan theater is het live spelen: dat het publiek en de spelers op dat ene moment samen iets meemaken. Maar alles er omheen vind ik super irritant."