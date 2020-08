Hoewel het inmiddels weer goed met hem gaat, heeft Pete Philly heel zware jaren achter de rug. De zanger (39) liep op veertienjarige leeftijd de ziekte van Lyme op na een tekenbeet en is jarenlang erg ziek geweest, vertelt hij zondag aan RTL Nieuws.

Toen hij veertien jaar was en tijdens schoolkamp een bultje op zijn hoofd voelde, krabde hij het weg. Het bleek een teek te zijn en het zorgde ervoor dat de zanger twintig jaar ziek was. "Ik ben alles kwijtgeraakt", zegt Philly.

"Ik was niet de enige die er een had", vertelt hij over het schoolkamp. Zijn klasgenootjes en hij moesten er ook om lachen, want een jongen uit de klas had er een op z'n balzak. "We kregen een watje met alcohol erop om te ontsmetten en dat was dat. Want ja: wat wisten we nou? Er was helemaal niets bekend over de ziekte van Lyme. Niemand maakte zich zorgen."

'Ik luisterde niet naar mijn lichaam'

Een tijdlang wist Philly niet waar zijn "niet te verklaren klachten" vandaan kwamen, ondanks de vele ziekenhuisbezoeken. Ook luisterde hij niet goed naar zijn lichaam toen hij op tournee begon te gaan. "Ik heb al die jaren gezegd: ik luister niet naar mijn lichaam. Ik wilde toeren, dus dat was mijn prioriteit. Mijn lijf mocht dat niet verzieken."

Pas in 2013, toen de zanger terugkwam van een tournee in Australië, kreeg hij de diagnose. "Lyme is een desastreuze ziekte", aldus Pete. "Echt desastreus. En het is voor iedereen anders, ieder lichaam reageert er anders op. Sommige mensen zijn 'alleen' een beetje moe, anderen raken verlamd, weer anderen gaan hallucineren, hebben altijd ontstekingen. Het is ongrijpbaar."

Inmiddels gaat het een heel stuk beter met de zanger, en daar schreef hij een lied over. "Een van mijn nieuwste nummers voor mijn nieuwe album heet Breathe, en gaat letterlijk over weer kunnen ademen. Je gezondheid, en daarmee je vrijheid weer terug krijgen. Toen ik het zong, biggelden de tranen over mijn wangen."