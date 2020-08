Simon Cowell is "erg blij om weer thuis te zijn met zijn gezin in de frisse zeelucht" van Malibu, Californië, vertelt een vriend van Cowell op zaterdag aan People.

"Hij heeft deze week al wat werk verzet, maar hij weet ook dat hij tijd nodig heeft om goed te genezen van de operatie", zegt de vriend.

Cowell viel van een elektrische fiets op de binnenplaats van zijn huis in Malibu. Na het incident onderging hij diezelfde nacht een vijf uur durende operatie waarbij een metalen staaf in zijn rug werd geplaatst. De operatie lukte dusdanig goed dat de America's Got Talent-juryvoorzitter twee dagen na de operatie alweer kon lopen. "Hij kon sneller lopen dan de experts van hem hadden verwacht na dit soort grote operaties. Een goed teken", zegt de vriend.

Cowell, die niet niet kon deelnemen aan de eerste week van de liveshows van America's Got Talent en daar werd vervangen door Kelly Clarkson, keek de afleveringen van 11 en 12 augustus in zijn ziekenhuiskamer. "Het America's Got Talent-productieteam had hem zelfs een gigantische X en een Golden Buzzer gestuurd", zegt de vriend. "Hij was heel blij dat Kelly hem hielp en is haar erg dankbaar."

Terwijl Cowell thuis geneest, heeft zijn zesjarige zoon Eric een lijst met films samengesteld om samen te kijken. "Muppets Most Wanted stond bovenaan de lijst waar ze allebei van houden", aldus de vriend.