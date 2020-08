Gucci Mane en Keyshia Ka'oir verwachten hun eerste kind samen, zo meldt de rapper vrijdag op zijn Instagram. Ze zijn allebei al ouder van kinderen uit eerdere relaties.

"Mijn vrouw is zwanger, mijn leven is geweldig", aldus de veertigjarige rapper bij een foto waarop zijn vrouw in zwarte lingerie poseert.

Kort daarop plaatste ook het 35-jarige model een foto op Instagram, met daarbij de tekst: "Ik ben niet atletisch, maar op @laflare1017D (de gebruikersnaam van Mane, red.) deed ik gymnastiek."

De rapper heeft al een twaalfjarige zoon met zijn ex-vriendin Sheena Evans. Ka'oir is moeder van drie kinderen uit een eerdere relatie. Het stel trouwde in oktober 2017.

Het is nog niet bekend wanneer Ka'oir is uitgerekend.

Keyshia Ka'oir poseert met haar zwangere buik. (Foto: Instagram/Gucci Mane)