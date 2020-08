Chrissy Teigen (34), die eerder deze week samen met haar man John Legend (41) aankondigde zwanger te zijn van hun derde kindje, was al zwanger toen ze in juni haar borstimplantaten liet verwijderen. Dat heeft het model zaterdag bekendgemaakt op Twitter.

Teigen reageert in haar bericht op een fan, die vertelde dat er normaal gesproken een zwangerschapstest wordt gedaan voor het verwijderen van borstimplantaten en zich daarom afvroeg hoe dat bij het model was gegaan.



"Oh, dat is nogal een verhaal. Ik deed de zwangerschapstest die je standaard voor een operatie moet doen", schrijft Teigen. "Volgens de test was ik niet zwanger. Maar dat klopte niet, want een paar weken na de operatie deed ik opnieuw een test."

Het model vervolgt dat ze sinds haar 21e bijna elke maand al een test deed, omdat zwanger worden niet lukte en ze telkens weer hoopte op een positieve test. "Ik bad dat ik ooit een positief resultaat zou zien. Maar het was allemaal wishful thinking."

'Ik mis de veiligheid van perfecte embryo's uit een schaaltje'

Maar toen ze erachter kwam toch zwanger te zijn, was ze in eerste instantie geschrokken. "Ik was er vrij zeker van dat je je borstimplantaten niet zou moeten laten verwijderen wanneer je zwanger bent."

"We zijn doodsbang naar elke afspraak gegaan", vervolgt ze. "En ik maak me nog steeds grote zorgen. Een deel van mij mist de veiligheid van mijn perfecte embryo's, gemaakt in hun schaaltje (door middel van ivf, red.). Ze voelden zich onaantastbaar en veilig."

Teigen en Legend hebben al twee kinderen. Luna en Miles werden met behulp van ivf verwekt.