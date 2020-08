Ewan McGregor heeft volgens scheidingsdocumenten in handen van TMZ zijn handtekening gezet onder een deal waarbij zijn ex-vrouw Eve Mavrakis de helft van alle royalty's krijgt over films waar hij in speelde tijdens hun 22-jarige huwelijk.

Het gaat om de royalty's van onder andere de vier Star Wars-films waarin McGregor speelde, maar ook andere successen zoals The Men Who Stare at Goats en Moulin Rouge.

De vier Star Wars-films hebben tussen de 649 miljoen dollar (548 miljoen euro) en 1 miljard dollar opgeleverd en een deel van die opbrengst is van McGregor. Nu deelt Mavrakis dus ook mee in die opbrengsten.

Naast de royalty's betaalt McGregor zijn ex-vrouw 14.934 dollar aan kinderalimentatie per maand en 35.868 dollar aan partneralimentatie. Als hij meer geld verdient in een jaar dan normaal, worden die bedragen nog eens verhoogd. De exen delen de voogdij over hun negenjarige dochter Anouk.