Viggo Waas heeft in zijn jeugd erg de behoefte gevoeld zijn moeder gerust te stellen en merkt nu hij ouder wordt dat hij zijn moeder eigenlijk te bezorgd vond. Daardoor is zijn band met belangrijke vrouwen in zijn leven ook anders.

"Ze was te bezorgd en bemoeide zich vaak met mijn dingen. Dat is later een zwakke plek geworden. Ik kan er daardoor, denk ik, slecht tegen als belangrijke vrouwen in mijn leven zich met mij bemoeien. Als een vrouw zegt hoe ik mijn haar moet laten knippen, kan ik behoorlijk kribbig worden", aldus Waas in gesprek met AD.

De acteur schreef het boek Dordogne, waarvoor hij nog een keer met zijn ouders en zijn broer terugging naar de camping in Frankrijk waar ze jarenlang als gezin op vakantie gingen. Ook na het overlijden van zijn moeder in 2017 merkt Waas dat hij nooit helemaal los is gekomen van zijn ouders.

"Ik reed laatst met de auto door Frankrijk met mijn vriendin en dochter, en dan zit mijn moeder naast me. Daar werd ik emotioneel van. Ik hoor wat ze gezegd zou hebben. Ze rijdt altijd met me mee en dan hoor ik haar praten. Soms bemoeit ze zich nog steeds met me."