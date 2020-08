Ali B is naast rapper, cabaretier en ondernemer tegenwoordig ook zelfhulpgoeroe en helpt mensen het beste uit zichzelf te halen. In gesprek met Volkskrant Magazine zegt hij dat het een droom is anderen te helpen, omdat hij beseft dat dat hem echt gelukkig maakt.

"Het geeft mij dezelfde emotie als toen ik voor het eerst optrad, dat euforische gevoel heb ik lang niet meer gehad. Geld is leuk om te hebben, maar het is niet genoeg, je gaat het er emotioneel niet mee redden. Met het inspireren en helpen van mensen wel", aldus de 38-jarige Ali Bouali.

Met zijn platform ikwilgroeien hoopt de rapper mensen te helpen te bereiken wat ze willen, zoals hij zijn eigen succes ook koppelt aan zelfontwikkeling. Het besef dat hij nog meer wilde doen kwam op vakantie in Frankrijk, toen hij bedacht dat hij voortaan een deel van het geld van optredens en zijn andere werk, wilde steken in het helpen om armoede uit de wereld helpen.

"Ik zat op het balkonnetje van mijn suite in The Ritz Carlton en keek uit op de Côte d'Azur. Ik zag het jacht van Abramovich (de Russische miljardair, red.) en die van een Saoedische prins. Ik had een jus d'orange in mijn hand en wilde er zo'n 'look mamma, I made it'-moment van maken: kijk waar ik ben gekomen, van het pleintje in Amsterdam-Oost naar een balkonnetje in Cannes. Maar alles ging mis."

De jus d'orange van 13 euro smaakte niet en Bouali kon het gevoel niet loslaten dat aan de andere kant van de zee mensen doodgingen van de honger. "Ik voelde me betrapt, door God. Alsof hij tegen me zei: 'zo, nu weet je het, en wat ga je doen?' Ik kon niet meer 'ich habe es nicht gewusst' doen. Ik voelde dat er een soort van onderhandeling moest plaatsvinden."

De ondernemer gaat nu "hongerbelasting" op zijn gage van 1.000 euro per optreden toevoegen. "Als ik dan tijdens een optreden een half uurtje 'gooi je handjes in de lucht' roep, weet ik dat er die dag tweeduizend kinderen te eten hebben. Nou, dan heb ik wel weer zin in die optredens. En zo doe ik dat ook met het platform. Voor elke dag dat je lid bent, geef je een kind een hele dag te eten."