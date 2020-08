Joris Linssen (54) en zijn vrouw Rebecca verwachten gezinsuitbreiding in de vorm van een pleegkind, vertelt hij vrijdag aan het AD. Wanneer hun pleegkind bij ze komt wonen weten ze nog niet, maar het kan al "binnen een paar maanden zover zijn".

Ze wachten nu op de instantie die hen hun nieuwe pleegkind toewijst. "Gezien onze leeftijd zal het geen baby zijn, eerder een puber", vertelt Linssen. "Pubers zijn fantastisch! We kijken er heel erg naar uit."

Het is voor de vierde keer dat het stel een pleegkind krijgt. Ook hebben de presentator en zijn vrouw twee biologische dochters. Linssen vindt het fijn om zo'n groot gezin ("met nog wat aanhang") te hebben. "Als we met z'n allen bij elkaar zijn, is dat het mooiste wat er is. Dan ben ik volmaakt gelukkig."

Het was voor de presentator dan ook behoorlijk wennen toen hun laatste pleegdochter enkele jaren geleden het huis verliet. "Rebecca en ik hebben allebei veel last gehad van het legenestsyndroom", aldus Linssen. "Als reactie hebben we ons meer dan ooit op ons werk gestort. Maar dat kon de leegte niet wegnemen."

'Je gaat van ze houden als van je eigen kinderen'

De Hello Goodbye-presentator vertelt dat ze ooit besloten hun huis open te stellen voor pleegkinderen omdat ze beseften dat niet iedereen het even goed heeft. "We hadden het goed met elkaar. Leuk werk, leuke kinderen, een mooi huis... allemaal fijn. Maar we realiseerden ons: dat geldt niet voor iedereen. Dus besloten we: we nemen een pleegkind in huis."



Er kwam toen een jongen van zeventien bij hen wonen met een streng christelijke achtergrond. "Zijn aanwezigheid bleek enorm verrijkend, voor ons allemaal. Als je pleegkinderen in huis neemt, krijg je er gewoon kinderen bij van wie je evenveel gaat houden als van je eigen kinderen."