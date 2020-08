Miley Cyrus heeft niet langer een relatie met zanger en model Cody Simpson. Nadat verschillende Amerikaanse media op basis van bronnen hadden gemeld dat de twee hun relatie hebben verbroken, bevestigt de zangeres het nieuws vrijdag in een livesessie op Instagram.

"Op dit moment kunnen twee helften geen geheel vormen en werken we aan onszelf om de personen te worden die we willen zijn. Net zoals iedereen op onze leeftijd", vertelt Cyrus.

De zangeres zegt net als Simpson nog te willen ontdekken wie ze wil zijn en wat ze wil bereiken. "Maak er dan ook geen drama van als je ons volgende week samen een pizza ziet eten. We zijn al meer dan tien jaar vrienden en dat blijven we ook, dus maak er niet meer van dan het is."

Cyrus is er niet blij mee dat media het nieuws over de relatiebreuk op basis van een "betrouwbare bron" hebben gebracht. "Alleen degenen die de relatie hebben, zijn betrouwbaar", aldus de zangeres. "Een jaar geleden probeerden de media mijn verhaal al voor mij te vertellen en dat accepteer ik niet", verwijst ze naar haar toen stukgelopen relatie met Liam Hemsworth.

Het nieuws over haar relatiebreuk komt naar buiten op de dag dat ze haar nieuwe single Midnight Sky heeft uitgebracht. In het nummer zingt Cyrus dat ze bij niemand hoort en niemand nodig heeft om van haar te houden.