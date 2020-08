Maartje Paumen, die in mei 2018 haar loopbaan als tophockeyster beëindigde, en haar vriendin Savannah Hamming krijgen een kindje. Dat kondigde de 34-jarige Paumen vrijdag aan op haar Instagram.

"Jaaaaaaaa straks zijn wij met z'n drietjes", schrijft de oud-hockeyster bij een foto waarop de twee een foto van een echo vasthouden. Ze vervolgt: "Mijn allerliefste mooiste vrouwtje is zwanger… zo blij en trots."



Het wordt het eerste kindje voor het stel dat zich vorig jaar verloofde nadat Paumen haar vriendin in Oostenrijk ten huwelijk vroeg. Het is nog niet bekend wanneer Hamming is uitgerekend.

Uitgeroepen tot Wereldspeelster van het jaar

Paumen kwam 235 keer uit voor het Nederlands hockeyteam en maakte daarin 195 goals. Ze pakte met Oranje twaalf prijzen, waaronder olympisch goud in 2008 en 2012. Na de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, waar Nederland zilver veroverde, beëindigde ze haar interlandloopbaan.

In 2011 en 2012 werd Paumen uitgeroepen tot Wereldspeelster van het Jaar. Met 368 goals is ze topscorer aller tijden van de Hoofdklasse.

Na haar hockeycarrière ging Paumen aan de slag als assistent-trainer van het vrouwenteam van MOP uit Vught.