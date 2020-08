Katy Perry kreeg last van depressieklachten nadat haar in 2017 verschenen album Witness het succes van eerdere platen niet wist te evenaren. Collega Sia zegt in The Los Angeles Times dat ze hier destijds veel met de Amerikaanse zangeres over praatte.

Perry, die later deze maand haar nieuwe album Smile uitbrengt, vertelde onlangs over de depressie waarmee ze te maken kreeg. Haar klachten werden veroorzaakt door onder meer het feit dat haar muziek niet meer zo goed werd ontvangen als voorheen.

Ze vroeg de Australische zangeres Sia om hulp. Sia maakt er geen geheim van ook problemen te hebben gehad met haar mentale gezondheid als gevolg van haar werk in de entertainmentindustrie.

"Ze had echt een inzinking", vertelt Sia. "Ze staat met tien lolly's, clowns en dansers op het podium om een droom te verkopen en een boodschap van blijdschap te verkondigen, maar dat is erg moeilijk als je het zelf niet zo voelt. Ik wist wel al dat Katy gedreven en ambitieus is, maar ik had me niet gerealiseerd dat ze voor haar gemoedstoestand zo afhankelijk was van bevestiging van anderen."

Sia vertelt dat Perry destijds liet weten zich verloren te voelen, maar de Australische denkt dat het achteraf het beste is wat haar collega kon overkomen. "Het was een klap voor haar ego, maar nu kan ze muziek maken voor het plezier. Nummer 1-hits geven je uiteindelijk niet dat gevoel."