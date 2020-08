Heel Nederland kan ineens bellen met bekende Nederlanders, Rachel Hazes onthult familiegeheimen in nieuw boek en naam Fajah Lourens wordt misbruikt. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Even bijkletsen met Patty Brard, Peter R. de Vries vragen naar die rechtszaak waar je al zoveel over gelezen hebt of Eva Jinek bellen om te leren over de beste manier om iemand geheimen te ontfutselen: menig onbekende Nederlander zou het best leuk vinden eens een belletje te kunnen doen met bekend Nederland, maar we kunnen ons voorstellen dat BN'ers daar vaak niet op zitten te wachten.

En geef ze eens ongelijk: in het buitenland hebben we dikwijls gezien wat er gebeurt bij een lek. Zodra de nummers van bekende Britten of Amerikanen op straat komen te liggen worden ze overspoeld met vieze foto's, onverwachte telefoontjes en vragen om financiële steun.

Het was dan ook even schrikken toen deze week bleek dat de app Lusha ervoor zorgt dat in principe iedereen die wat geld neerlegt wel heel makkelijk aan de nummers van Patty, Peter en Eva kan komen. Via LinkedIn, Facebook of Instagram kun je zo zien hoe je jouw favoriete BN'er op een privénummer kan bereiken.

Veel van dit soort apps zijn al jaren beschikbaar in de Verenigde Staten, maar komen Europa niet binnen vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lusha zou daar echter niet onder vallen omdat het het belang van bedrijven bij fraudebestrijding zou behartigen en daarom geen toestemming nodig zou hebben om contactgegeven te verzamelen.

Het is mogelijk je nummer uit het systeem te laten verwijderen, maar dan moet je er wel eerst achter komen dat je erin staat. Eerst de app downloaden en betalen dus. Doen ze slim bij Lusha.

323 In de bladen: Rutte op vakantie in megavilla | 'Wes en Yo daten'

Alles ligt op straat

Geen familie die de roddelpers in Nederland zo bezighoudt als de familie Hazes. Gaat het niet over André die ruzie heeft met zijn moeder, dan is het wel een reportage over Roxeanne die het weer bijlegt met haar broer of verschijnt er een verhaal over Rachel die in de rechtszaal tegenover haar beste vriendin staat. Iedere week weer staan de roddelbladen er vol mee en het lijkt erop dat dat niet snel gaat veranderen.

Want ondanks dat broer en zus het weer goed met elkaar kunnen vinden, blijft er genoeg drama om over te schrijven. Dat moet Rachel zelf ook zijn opgevallen en dus begint ze aan een boek.

Het is niet de eerste keer dat de weduwe van Nederlands bekendste zanger in de pen klimt: in 2005 kwam al eens Typisch André uit waarin ze uit de doeken deed hoe het nou écht was om met hem samen te wonen. In het tweede boek gaat ze in op de periode na het overlijden van haar man, vertelde ze deze week aan Story.

De roddelbladen verwachten en hopen dat Rachel ons nu eindelijk gaat vertellen wat er nu precies niet goed genoeg is aan Monique en waarom ze op dit moment niet met haar dochter praat, want dat blijft voorlopig gissen. Rachel neemt in ieder geval rustig de tijd: ze is net verhuisd naar Spanje en wil het boek daar gaan schrijven.

Fitter dan Fajah

Fajah Lourens heeft de laatste jaren keihard gewerkt om niet meer als soapie maar als fitgirl te worden aangeschreven. De actrice en dj traint zich suf, schrijft boeken over afvallen en slank blijven en deelt op Instagram alle details van haar afgetrainde lijf.

Ze is inmiddels een merk geworden en als mensen misbruik maken van hetgeen zij zo hard aan gewerkt heeft, wordt ze boos. En dat gebeurt nou eenmaal weleens, want Fajah verkoopt, weten ook andere bedrijven.

"Fitter dan Fajah" en "Strakker dan Arie" verschijnt in de reclamecampagne van een start-up rond gezondheid. Inbreuk op haar naamrecht, vindt Fajah, en dus mailde ze de organisatie boos.

De deskundigen bij RTL Boulevard vonden het wat flauw van Fajah: ze is echt niet de enige in Nederland die zo heet en het is toch ook gewoon een compliment? En Arie nam het allemaal niet zo zwaar op, zo kon Fajah toch ook reageren?

Onzin vond advocaat Mariëlle van Essen, die ook in de uitzending zat. Dit was niet netjes van het bedrijf en ze gaf Fajah groot gelijk dat ze een procedure begon. "Ze wil voorkomen dat iedereen straks haar naam gebruikt. Die meid heeft hard gewerkt en daar heb ik heel veel respect voor."

De campagne van het bedrijf heeft in ieder geval gewerkt: ruim een half miljoen mensen hebben de leus bij Boulevard voorbij zien komen.