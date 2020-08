Chrissy Teigen is in verwachting. Het 34-jarige model en haar man John Legend (41) kondigen het nieuws donderdag aan in de nieuwe videoclip van de zanger.

Aan het einde van de videoclip van Wild, waarin Teigen ook een rol speelt, is de babybuik van het model te zien.

Het stel heeft al twee kinderen: dochter Luna (4) en zoon Miles (2). Ook zij maken kort hun opwachting in de videoclip.

Teigen en Legend leerden elkaar in 2006 kennen en trouwden in 2013.