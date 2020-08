Dave Roelvink (26) heeft weer een relatie met Jazzlyn (25), met wie hij tot vijf jaar geleden ook samen was. De zoon van Dries Roelvink vertelde donderdag aan RTL Boulevard dat een gezamenlijke vriendin voorstelde om weer eens met elkaar te gaan eten.

Het stel, dat twee jaar een relatie had, besloot hierop in te gaan. "Het was als vanouds", aldus de dj en influencer. "Ik merkte dat we veel raakvlakken hebben en goed met elkaar overweg kunnen. Dus ik dacht: waarom niet nog een keer proberen? Het is acht jaar geleden en we waren toen nog erg jong."

Roelvink liet destijds de naam van Jazzlyn tatoeëren. "Die heb ik toen doorgekrast, maar je ziet hem er nog wel doorheen. Het is wel toevallig dat ze nu terug is."

Ook vindt hij het fijn dat Jazzlyn hem al kende voor de tijd dat hij erg bekend werd in Nederland. "Dat is altijd wel een dingetje voor mij wanneer ik een relatie aanga: waar doen ze het voor? Dat je bekend bent, speelt altijd mee. Maar ik ging al met haar voor de hele boel ontploft was. Het voelt gewoon heel goed."

Eerder deelde Roelvink een foto met Jazzlyn. Een toelichting hierbij gaf de dj niet, wel plaatste hij een hartje bij de foto.

Dave Roelvink samen met Jazzlyn. (Foto: Instagram/Dave Roelvink)