Zangeres Katy Perry is bevallen van een dochter. Perry en haar man Orlando Bloom maken het nieuws bekend via het Instagram-account van UNICEF.

"We zweven van liefde en verwondering over de veilige en gezonde komst van onze dochter", schrijft het stel. Ze geven hun dochter de naam Daisy Dove Bloom. Perry bracht eerder dit jaar nog een single uit die Daisies heet.

Perry en Bloom zijn beide ambassadeur van UNICEF en vragen bij de bekendmaking van de geboorte van hun dochter aandacht voor de levens van baby's die op het spel staan door een gebrek aan medisch personeel in verschillende delen van de wereld. "We weten dat we geluk hebben en dat niet iedereen een zo vredige bevalling kan meemaken."

De Amerikaanse zangeres maakte haar zwangerschap bekend in de videoclip voor het nummer Never Worn White, dat in maart van dit jaar uitkwam. Het nieuws van de geboorte van haar dochter is een dag voor de release van haar nieuwe album Smile bekendgemaakt.

De 35-jarige Perry heeft sinds 2016 een relatie met acteur Orlando Bloom (43). Vorig jaar verloofde het stel zich. Bloom heeft uit zijn eerdere huwelijk met het Australische model Miranda Kerr al een zoontje, Flynn, van negen jaar.

Katy Perry en Orlando Bloom kondigen de geboorte van hun dochter aan via Instagram. (Foto: Instagram UNICEF)