Wendy van Dijk heeft van de rechter gelijk gekregen in een kort geding over haar failliet verklaarde fitnessonderneming DISQ. Van Dijk en haar curator spanden de zaak aan tegen Robbert Boekema, de ex-zakenpartner van de presentatrice.

Van Dijks voormalige zakenpartner had de resterende voorraad van het bedrijf voor 40.000 euro verkocht, zonder Van Dijks toestemming. Dit terwijl de voorraad een waarde van 3 miljoen euro had.

De rechter heeft nu beslist dat de kostbare voorraad fitnessapparatuur moet worden teruggegeven. Daarnaast mag Boekema geen concurrerende activiteiten ontwikkelen.

Aan Shownieuws vertelt Van Dijk blij te zijn met de uitspraak. "Het is een hele vervelende kwestie en je komt er niet onderuit dat het in de openbaarheid komt. Ik ben blij dat de curator deze slag gewonnen heeft. Dat is ook terecht."

De presentatrice is vooral tevreden over het feit dat de rechter haar in het gelijk stelt. "Waar het om gaat, is dat het erkend is door de rechter dat de spullen onrechtmatig zijn weggenomen."

Het fitnessbedrijf van Wendy, DISQ, werd in juli failliet verklaard na "een verschil van inzichten" tussen de eigenaren. Een paar weken later werd bekend dat er wordt gewerkt aan een doorstart.