Meghan Markle en prins Harry zouden een villa hebben gekocht in Montecito, vlakbij Santa Barbara. Het koppel zou vorige week hebben getekend voor hun nieuwe woning, melden bronnen aan TMZ.

Het gaat om een luxe villa ter waarde van zo'n 10 miljoen dollar (bijna 8,5 miljoen euro).

Makelaars hebben aan TMZ laten weten dat de prins en Markle het huis hebben gevonden via hun goede vriendin Oprah Winfrey, die hen vermoedelijk ook aan de huurwoning in Los Angeles heeft geholpen waar zij nu wonen. De presentatrice bracht het koppel in contact met acteur Tyler Perry, die hen liet verblijven in een van zijn woningen in Beverly Hills.

Winfrey zelf is ook woonachtig in Montecito, dat op zo'n anderhalf uur rijden van Los Angeles ligt. De talkshowpresentatrice is een goede vriendin van de prins en zijn vrouw en maakte met Harry een documentaire over geestelijke gezondheid.

In Montecito wonen veel andere bekende sterren, onder wie Ellen DeGeneres, Drew Barrymore en Patrick Stewart.

Eind vorig jaar kondigden de prins en de voormalige actrice aan afstand te doen van hun koninklijke verplichtingen en verhuisden ze naar Canada. In maart werd duidelijk dat het koppel en hun zoon in Los Angeles wonen, waar Markle is opgegroeid.