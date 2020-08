Roos Moggré is in verwachting van haar tweede kindje. Dat maakt de EenVandaag-presentatrice op woensdag bekend op haar Instagram-pagina. Het wordt een jongetje.

"Party of three... waiting for number four (betekent: gezelschap van drie, wachtend op nummer vier, red.)", schrijft de 39-jarige presentatrice bij een foto van haar gezin. Daar voegde ze de hashtags 'lockdownbaby', 'babyboy' en 'broertje' aan toe.

Moggré is in januari uitgerekend van het kindje, dat ze samen met haar man Donatello Piras krijgt.

De presentatrice trouwde in september 2018 met Piras in Italië. Eerder kreeg het stel al een dochter, die in de zomer van 2016 werd geboren. Het meisje heet Isabella.

Moggré werkt sinds 2018 bij EenVandaag. Daarvoor heeft ze onder meer Goedemorgen Nederland, het NOS Journaal en het Jeugdjournaal gepresenteerd.