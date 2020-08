Sylvie Meis had het zwaar na het afscheid van haar veertienjarige zoon Damián, die naar zijn vader Rafael van der Vaart in Denemarken verhuisde om daar bij een voetbalclub te gaan spelen. Na lang twijfelen gaf ze haar zegen, maar dat leidde wel tot veel emoties bij de presentatrice.

In een interview met RTL Deutschland vertelt Meis dat ze het emotioneel niet op kon brengen om na het afscheid van Damián meteen terug te keren naar huis. Daarom ging ze eerst met haar verloofde Niclas Castello naar de Franse zuidkust.

"Om mij af te zonderen en om het empty nest syndrome nog even niet te voelen. En om niet meteen naar huis te gaan, naar mijn normale leven, want dat is nu natuurlijk compleet anders", aldus de 42-jarige Meis.

Voorheen woonde Damián bij Meis in de Duitse stad Hamburg, maar nu woont hij bij zijn vader, stiefmoeder Estavana Polman en halfzusje Jesslynn in Denemarken.

Ondanks de afstand heeft Meis nog vrijwel dagelijks contact met haar zoon. "Gelukkig bellen en facetimen we veel." Daarnaast zal ze hem vaak bezoeken. "Elk weekend ga ik naar hem toe. Dat helpt."

Eerder vertelde Meis in een interview met het Duitse blad Bild dat ze blij is dat de band tussen haar en haar ex-man zo goed is. Ook kan ze het goed met Polman vinden. Daar wordt Damián volgens haar "heel gelukkig" van.