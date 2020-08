Drie dochters van de verdwenen echtgenoot van Carole Baskin, die dit jaar wereldberoemd werd door de Netflix-serie Tiger King, hebben haar aangeklaagd. Zij willen van Baskin meer informatie over de mysterieuze verdwijning van hun vader Don Lewis in 1997.

The Guardian meldt dat de kinderen van haar verdwenen echtgenoot haar op deze manier proberen te dwingen onder ede te verklaren.

Bovendien vragen ze Baskin om dagboeken, telefoon- en computergegevens en onderzoeksmateriaal. Kenny Farr, die ook in de documentairereeks Tiger King verscheen, en een vrouw die in Lewis' testament vermeld wordt, zijn eveneens aangeklaagd.

De dochters hebben bovendien een beloning van 100.000 dollar (ruim 85.000 euro) uitgeloofd voor informatie over Lewis' verdwijning.

'Baskin voerde man aan tijgers'

Baskin kreeg wereldwijde aandacht als een van de hoofdrolspelers in de Netflix-reeks Tiger King. De serie draait om een ruzie tussen eigenaars van parken waar kat­ach­ti­gen worden gehouden, zoals tijgers en leeuwen. In de serie wordt ook stilgestaan bij de verdwijning van Lewis, die met Baskin getrouwd was toen hij in augustus 1997 van de radar verdween.

In Tiger King wordt door onder anderen haar aartsrivaal Joe Exotic en Lewis' familie gesuggereerd dat ze meer over de verdwijning van haar man weet. Ook de theorie dat ze hem aan haar tijgers zou hebben gevoerd, komt aan bod.

Baskin ontving het grootste gedeelte van de erfenis. Het ging hierbij om miljoenen Amerikaanse dollars. Ze heeft altijd ontkend bij de verdwijning van haar toenmalige man betrokken te zijn geweest.

De eigenaresse van Big Cat Rescue wilde dinsdag niet reageren op de aanklacht.