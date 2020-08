Simon Cowell lijkt goed te herstellen van de operatie aan zijn rug na een ongeluk. Enkele dagen nadat de zestigjarige Brit zijn rug op meerdere plaatsen brak, kan hij weer lopen, meldt Entertainment Tonight dinsdag.

Tijdens zijn aanhoudende ziekenhuisopname werkt Cowell weer op zijn iPad, maar verder zou hij het rustig aan doen. Hij krijgt momenteel ook geen bezoekers vanwege de coronamaategelen in het ziekenhuis.

Eerder dinsdag werd bekend dat Kelly Clarkson zijn werk als America's Got Talent-juryvoorzitter van hem overneemt tijdens de liveshows, omdat nog niet bekend is wanneer Cowell echt weer aan het werk mag.

Op zaterdagavond onderging Cowell een zes uur durende operatie, waarbij een metalen staaf in zijn rug geplaatst werd. De platenbaas brak zijn rug toen hij eerder die dag onderuit ging tijdens een testritje op zijn nieuwe elektrische fiets. Het ongeluk vond plaats op de patio van zijn huis in Malibu, in het bijzijn van zijn kinderen.

Zondag adviseerde de Brit zijn Twitter-volgers om "goed de gebruiksaanwijzing te lezen na de aanschaf van een elektrische fiets".