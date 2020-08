Herman Brusselmans schreef deze week een column in Nieuwe Revu waarin hij de spot dreef met het gewicht van Shirma Rouse. "Ze kon door de vetzucht in haar kaken moeilijk praten, maar zingen ging dan weer wel", schreef Brusselmans onder meer over de zangeres.



Rouse reageert via een video op Instagram om haar volgers te bedanken voor de steun die ze na het verschijnen van de column heeft ontvangen. "Wat heb ik me geliefd gevoeld de afgelopen dagen. Ik wil jullie bedanken. Jullie moeten weten dat ik niet klein te krijgen ben. Dat is mijn redding geweest, al m'n hele leven. Ik wil jullie laten weten: "I'm good."

Shirma Rouse reageert op column Nieuwe Revu