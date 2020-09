Zoon Ron Boszhard strak van zenuwen tijdens eliminatie-ronde Wie is de Mol?!



Zaterdagavond begon het jubileumseizoen van Wie is de Mol?! Eén van de deelnemers is sportpresentator Ron Boszhard. Hij deed in 2018 al eerder mee aan het programma, maar viel toen als eerste kandidaat af. Later kregen de kandidaten tijdens een opdracht de mogelijkheid hem terug te laten keren in het spel, maar kozen ervoor dit niet te doen. De exit van Boszhard werd daarom als zeer pijnlijk beschouwd, zeker omdat hij veelvuldig in de media had laten blijken dolgraag met willen doen aan het spelprogramma.



Gelukkig krijgt de 56-jarige nu een tweede kans, maar weet hij het dit keer wel verder te schoppen dan aflevering 1? Voor Boszhards zoon was de eerste eliminatieronde daarom flink slikken. Bekijk hieronder hoe hij vol spanning naar het moment keek.

