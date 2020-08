Jim Parsons stopte met zijn rol als Sheldon in The Big Bang Theory na de dood van zijn hond en het besef dat hij slechts zes jaar jonger was dan zijn vader toen hij overleed. De acteur vertelt in de podcast van David Tennant dat hij tijd vrij wilde maken voor andere dingen in zijn leven.

Parsons zegt dat hij bij het tekenen voor het elfde en twaalfde seizoen van de sitcom al het gevoel had dat het de laatste keer zou zijn dat hij in de huid van het personage Sheldon zou kruipen. Hij legt uit dat dit gevoel werd bevestigd in de zomer tussen het elfde en twaalfde seizoen, die hij als heftig beschrijft.

De acteur was niet alleen bezig met de repetities voor het laatste seizoen van The Big Bang Theory, maar speelde ook op Broadway in het toneelstuk The Boys in the Band.

Rond die tijd moest Parsons zijn veertienjarige hond laten inslapen, waar hij niet bij kon zijn vanwege werk. Het zorgde voor een helder moment, waarop hij besefte dat hij "het leven niet meer aan zich voorbij wilde laten vliegen en de tijd wilde nemen om rond te kijken".

'Wilde andere dingen proberen als ik nog zes jaar te leven had'

Parsons vader overleed jaren ervoor op 52-jarige leeftijd. "Ik realiseerde me dat ik 46 zou zijn bij het afronden van het twaalfde seizoen van The Big Bang Theory. Het is niet dat ik bijgelovig ben, maar het zorgde wel voor context."

In gesprek met de makers van The Big Bang Theory zei Parsons vervolgens dat hij de rol niet zou willen voortzetten als hij te horen zou krijgen dat hij nog maar zes jaar te leven zou hebben. "Ik heb hun gezegd dat er andere dingen zijn die ik wil doen. Ik wist niet eens wat deze dingen waren, maar ik moet ze proberen."

Parsons benadrukt dat hij er niets op tegen had gehad als de show zonder hem was verdergegaan. "Het zou alleen maar grootser hebben aangevoeld als ik eruit was gegaan en onderdeel was geweest van iets wat daarna nog verder was gegroeid."

Parsons was van 2007 tot en met 2019 in The Big Bang Theory te zien als Sheldon Cooper. Hij speelde ook rollen in films als Hidden Figures en Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile en de serie Hollywood.