Nicolette Kluijver kan het nog goed vinden met haar ex Joost Staudt. Afgelopen februari kondigde het stel aan een punt te zetten achter hun huwelijk van acht jaar. Hun kinderen merken echter weinig van de veranderde situatie, vertelt de 35-jarige presentatrice in een interview met Vrouw.

"Het is eigenlijk heel rustig vanaf het moment dat we dat nieuws naar buiten hebben gebracht", zegt Kluijver.

"Er is weinig veranderd. De kinderen merken er ook niet zoveel van, want we zijn nog steeds goed met elkaar. De kinderen blijven ook gewoon in de boerderij wonen. Joost en ik wisselen elkaar af en wonen dan tijdelijk op een andere locatie in de buurt."

De presentatrice benadrukt dat ze nog steeds een gezin vormen, dat ze omschrijft als een "modern family". "We zijn zelfs nog als gezin op vakantie geweest."

'We zijn elkaar gewoon kwijtgeraakt'

Kluijver denkt dat haar ziekte - in 2017 kreeg ze longkanker - een grote rol gespeeld heeft in de breuk. "Het was denk ik lastig om elkaar terug te vinden na zo'n hobbelige weg. In zo'n heftige situatie kun je elkaar óf heel stevig vasthouden óf je raakt elkaar kwijt. Dat laatste is gebeurd, we zijn elkaar gewoon kwijtgeraakt."

Ze zegt een"andere Nicolette" te zijn geworden. "Hij is ooit verliefd geworden op een andere vrouw dan ik nu ben. Ik ben niet meer onbezorgd, draag een grote rugzak mee, dat is het verschil. Ik ben anders, heel erg zoekende en dat is wat nu tussen ons niet werkt."

Tegelijkertijd zegt Kluijver dat ze nog zo goed met Staudt omgaat dat ze zich afvraagt wat er dan ontbreekt. "Nee, ik impliceer niet dat het weer goed kan komen, dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat ik zelf eerst completer wil worden."

Kluijver en Staudt hebben samen drie kinderen: Isabella van zeven en de tweeling Ana-Sofie en Jesse van vijf.