Nikkie de Jager is zaterdag in haar woning in Uden overvallen door vier mannen, meldt Politie Oost-Brabant maandag op de website. De politie heeft camerabeelden kunnen veiligstellen, maar zoekt nog altijd naar nieuwe beelden en naar getuigen.

"De bewoners zijn geconfronteerd met vier mannen", aldus de politie in de verklaring. "Die bedreigden hen met mogelijk een vuurwapen of een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en maakten de bewoners een buit afhandig." Hierbij zou de make-upartiest of haar verloofde "oppervlakkige verwondingen" hebben opgelopen. De daders zijn daarna vertrokken en gevlucht in een auto.

Het signalement dat de politie geeft is als volgt: "Het gaat om vier getinte mannen. Zij droegen alle vier een zogeheten hoodie. Uit ons onderzoek werd vrij snel duidelijk dat de daders zijn gevlucht in een beigekleurige Renault personenauto."

Inmiddels zijn de slachtoffers en diverse getuigen gehoord en hun verklaringen zijn volgens de politie "zo gedetailleerd mogelijk aan het papier toevertrouwd". Ook is er beeldmateriaal veiliggesteld. "We zijn momenteel druk bezig om de beelden te bestuderen en te kijken of ze aanwijzingen en aanknopingspunten opleveren die ons verder kunnen helpen." Verder wordt forensisch onderzoek gedaan.

De politie roept mensen die iets verdachts hebben gezien op om telefonisch contact op te nemen via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.