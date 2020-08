Chris Pratt en Katherine Schwarzenegger hebben maandag de naam van hun dochtertje bekendgemaakt. Het meisje heet Lyla Maria Schwarzenegger Pratt, schrijft de acteur op zijn Instagram.

"We zijn zeer verheugd om de geboorte van onze dochter, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt, aan te kondigen", aldus Pratt. "We zouden niet gelukkiger kunnen zijn."

Zowel moeder als baby maken het goed. "We zijn buitengewoon gezegend. Liefs, Katherine en Chris."

Het is het eerste kind van het stel. De 41-jarige Hollywood-acteur, onder meer bekend van de Jurassic World- en de Avengers-filmreeksen, heeft wel al een zoon uit zijn vorige huwelijk met actrice Anna Faris. De twee waren getrouwd tussen 2009 en 2017.

Pratt trouwde in juni 2019 met de dochter van Arnold Schwarzenegger. De dertigjarige Schwarzenegger is auteur en heeft momenteel succes met The Gift of Forgiveness, een boek over mensen die onvergeeflijke daden een plek hebben weten te geven. Daarnaast bracht ze een kinderboek uit.

(Lyla Maria Schwarzenegger Pratt met haar ouders. Foto: Instagram/Chris Pratt)