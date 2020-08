Chris Pratt en Katherine Schwarzenegger hebben hun eerste kind gekregen. Patrick Schwarzenegger, de jongere broer van de auteur, bevestigt het nieuws zondag aan Entertainment Tonight.

"Het gaat heel goed met ze", laat de zoon van Arnold Schwarzenegger weten. Eerder werden de Terminator-acteur en zijn vrouw Maria Shriver al bij het huis van hun dochter en schoonzoon gezien.

Het is niet bekend wanneer hun kindje precies ter wereld is gekomen en welke naam ze aan hun zoon of dochter hebben gegeven.

De 41-jarige Hollywood-acteur Pratt, onder meer bekend van de Jurassic World- en de Avengers-filmreeksen, heeft al een zoon uit zijn vorige huwelijk met actrice Anna Faris. De twee waren getrouwd tussen 2009 en 2017.

Pratt trouwde in juni 2019 met de dochter van Arnold Schwarzenegger. De dertigjarige Schwarzenegger is auteur en heeft momenteel succes met The Gift of Forgiveness, een boek over mensen die onvergeeflijke daden een plek hebben weten te geven. Daarnaast bracht ze een kinderboek uit.