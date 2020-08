Kim Kötter en Jaap Reesema krijgen er een derde kindje bij. Via een video maakt het stel bekend dat Kötter zwanger is.

De zanger en de voormalig Miss Nederland zijn al de ouders van zoons Youp (2) en Muck (4). Of hun derde kind een jongen of een meisje wordt, weten ze nog niet.

Het stel verwacht hun derde kind op Valentijnsdag, 14 februari 2021, te mogen verwelkomen. In de video vertellen ze het nieuws aan hun twee zoons en leggen ze uit dat hun moeder steeds zo misselijk is, omdat er een baby in haar buik zit.

Reesema en Kötter trouwden in september 2018.