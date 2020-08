Simon Cowell is herstellende van een zes uur durende operatie nadat hij zaterdagmiddag zijn rug brak bij een fietsongeluk. Op Instagram en Twitter bedankt hij het ziekenhuispersoneel.

Hij noemt de verpleegkundigen en dokters "enkele van de aardigste mensen die ik ooit heb ontmoet". Ook deelt hij advies over het gebruik van een elektrische fiets. "Goed advies: als je een elektrische fiets koopt, lees dan de handleiding voor je er voor de eerste keer op rijdt", schrijft Cowell.

De platenbaas en jurylid van America’s Got Talent was zaterdagmiddag een testritje aan het maken op zijn nieuwe elektrische fiets toen hij ongelukkig ten val kwam. Het ongeluk vond plaats op de patio van zijn huis in Malibu, in het bijzijn van zijn kinderen. Volgens een woordvoerder brak hij zijn rug op verschillende plaatsen.

Volgens Deadline zal Cowell de opnames van de eerste twee liveshows van het nieuwe seizoen van America’s Got Talent moeten missen. Zijn collega-jurylid Sofia Vergara plaatste een foto op Instagram waarop zij en de andere juryleden naar een lege stoel wijzen tijdens de repetities van de show. "We missen onze baas!" schrijft ze erbij.