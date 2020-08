Simon Cowell is momenteel aan het herstellen van een zes uur durende operatie, nadat hij zijn rug brak bij een fietsongeluk. Dat vertellen bronnen aan Page Six.

De 60-jarige platenbaas en jurylid van America's Got Talent en X Factor was op zaterdagmiddag een testritje aan het maken met zijn nieuwe elektrische fiets toen hij ongelukkig ten val kwam.

Zijn vriendin Lauren Silverman ging uiteindelijk mee naar het ziekenhuis. In eerste instantie leek het letsel mee te vallen, maar na een tijd bleek zijn rug gebroken te zijn. Volgens de bronnen kreeg hij in het ziekenhuis veel pijn en is zijn rug op meerdere plaatsen gebroken.

Momenteel ligt Cowell nog in de uitslaapkamer van het ziekenhuis, zo meldt Page Six.