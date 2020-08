Diederik Jekel vond de kritiek die hij kreeg naar aanleiding van zijn werk voor RTL Boulevard "irritanter" dan hij "wilde toegeven". Dat zei hij in het radioprogramma De Perstribune op Radio 1.

De wetenschapsjournalist zei in De Perstribune dat hij veel vragen en tweets van mensen ontving nadat hij in RTL Boulevard te zien was. "Mensen die het belachelijk vonden omdat ik m'n tijd zou verspillen in een roddelrubriek en allerlei andere kwalificaties waar ik niet helemaal achter sta", aldus Jekel.

Jekel had naar eigen zeggen het gevoel dat hij zich moest verantwoorden tegenover de mensen die kritisch waren over zijn werk voor het RTL 4-programma.

Jekel deed zijn werk voor RTL Boulevard met veel plezier. "Ik wilde gewoon uitleggen: ja jongens, ik doe het omdat ik het leuk vind. Na het tien jaar te hebben over insectensterfte en klimaatverandering, is het ook heerlijk om het een keertje over Gerard Joling te hebben", aldus Jekel.