Simon Cowell heeft zijn rug gebroken bij een ongeluk met een elektrische fiets, zo meldt zijn woordvoerder aan People.

De platenbaas en jurylid van America’s Got Talent en X Factor was op zaterdagmiddag een testritje aan het maken met zijn nieuwe elektrische fiets toen hij ongelukkig ten val kwam. Het ongeluk vond plaats op de patio van zijn huis in Malibu, in het bijzijn van zijn familie.

De woordvoerder melde in eerste instantie dat Cowell zijn rug slechts "pijn had gedaan", dat het goed met hem ging en dat hij in het ziekenhuis ter observatie werd gehouden. Iets later volgde het bericht dat zijn rug was gebroken en dat Cowell zaterdagavond zou worden geopereerd.