Bij een overval zaterdagmiddag in haar huis in Uden zijn Nikkie de Jager en haar verloofde Dylan onder schot gehouden, zo laat de make-upartiest weten via Instagram. De twee zijn daarbij niet gewond geraakt.

'Eerder op de dag is één van mijn grootste nachtmerries waarheid geworden toen we in ons eigen huis onder schot werden gehouden tijdens een overval", aldus de Jager. "Dylan en ik zijn aangevallen, maar fysiek in orde. Mentaal is dat een ander verhaal."

Volgens de politie Oost-Brabant gaat het om minimaal drie daders, die na de overval in een beige personenauto gevlucht zijn richting de A50. Het is nog onduidelijk wat de daders precies hebben buit gemaakt.

In haar Instagram-bericht laat De Jager weten dat zij en Dylan veilig zijn. Ze hoopt dat haar fans begrijpen dat ze komende dagen vrij neemt om dit te verwerken.