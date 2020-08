In het huis van Nikkie de Jager in Uden heeft zaterdagmiddag rond 16.00 uur een overval plaatsgevonden. Het management van de make-upartiest bevestigt aan RTL Boulevard dat het om het huis van De Jager gaat.

Het management wil niet zeggen of De Jager en haar verloofde Dylan thuis waren op het moment van de overval.

Politie Oost-Brabant laat via Twitter weten dat er bewoners in het huis aanwezig waren toen de daders binnendrongen. "De daders bedreigden de bewoners met mogelijk een vuurwapen en maakten hen een onbekende buit afhandig. Er is sprake van minimaal drie daders die in een beige personenauto gevlucht zijn richting de A50."

De politie zegt dat een van de bewoners "oppervlakkige verwondingen" heeft opgelopen. De Jager heeft zelf nog niet op het incident gereageerd.