Journalist Marc van der Linden werd vorige maand opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties van een nierziekte. Dat onthult hij vrijdag in gesprek met RTL Boulevard.

"Ik ben echt heel ziek geweest. het was geen corona, ook geen buikwandcorrectie, dat zijn de meestgestelde vragen. Ik heb een nierziekte en die ging mis, daarvoor heb ik in het ziekenhuis gelegen. Voor de rest ga ik het lekker privé houden."

Van der Linden zegt niettemin erg geschrokken te zijn. "Want het is echt bijna kantje boord geweest. Mijn familie is ook geschrokken. Maar sinds ik thuis ben, herstel ik heel snel. Het gaat nu hartstikke goed met me."

De vijftigjarige Van der Linden deelde op 7 juli op Twitter dat hij in het VU medisch centrum was. Bij de locatieaanwijzing was geen verklaring of uitleg vermeld. Precies twee weken later werd hij ontslagen uit het Amsterdamse ziekenhuis. Hij keerde onlangs als royaltydeskundige terug in RTL Boulevard.