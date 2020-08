Jan Smit zit weer helemaal goed in zijn vel nadat hij in november vorig jaar werd geveld door een burn-out. Dat zegt hij vrijdag in een reactie bij het AD op zijn nieuwe klus als coach bij The voice of Holland.

"Ja, en daar heb ik bewust heel veel tijd voor genomen", antwoord Smit bevestigend op de vraag of hij weer goed in zijn vel zit. Behoudens de repetities voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam en zijn werkzaamheden als bestuurslid van voetbalclub FC Volendam veegde de zanger uit Volendam zijn agenda leeg om te herstellen van de gezondheidsklachten.

Smit zegt tijdens zijn noodgedwongen sabbatical meer te hebben kunnen genieten van zijn vrouw Liza en hun kinderen Fem (12), Emma (9) en Senn (6). "Je krijgt inzicht in waar het om draait in het leven. Als je twintig jaar gehold en gerend hebt en alles hebt gedaan om dingen te laten slagen, dan gaat dat ten koste van andere dingen."

"Ik zeg niet dat ik mijn gezin heb verwaarloosd, maar door de ontwikkelingen rond het coronavirus zie je in wat telt. Gouden platen en erkenning zijn leuk, maar het gezin moet de basis zijn. Als dat niet goed is, kun je niets."

De coachrol bij The voice of Holland is voor Smit nog niet naar de opmaat naar meer optredens als zanger. De 34-jarige muzikant zegt "nog niet de behoefte" te hebben om op te treden.