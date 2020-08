Prins Harry heeft in een opinieartikel voor het Amerikaanse zakenblad Fast Company bedrijven opgeroepen nog eens goed naar hun gebruik van sociale media te kijken. De Britse royal maakt zich zorgen over de haat die verspreid wordt via de diverse platformen.

In het artikel schrijft Harry dat sociale media ons als mensen verdelen en dat we niet genoeg nadenken over de gevolgen die dat heeft op de jeugd. "Maar samen kunnen we er een nieuwe invulling aan geven."

De prins en zijn vrouw Meghan Markle hebben de laatste weken veel gesproken met leiders van grote bedrijven en hen gevraagd hun socialemediagebruik onder de loep te nemen.

"Bedrijven zoals die van u hebben de kans nog eens goed na te denken over het steunen van online platforms die helpen bij het verspreiden van haat en creëren van een gezondheids- en waarheidscrisis", aldus Harry, die daarbij geen bedrijven benoemt die het volgens hem niet goed doen op sociale media.

Harry roept niet op tot een boycot of het verbieden van sociale media, want ook hij ziet dat veel mensen plezier halen uit het gebruik van sociale media. Maar hij zou wel graag zien dat er iets wezenlijk verandert op sociale media. "Ze zouden moeten draaien om mededogen en niet haat, om waarheid en niet verkeerde informatie, en om gelijkheid en inclusiviteit in plaats van onrecht en het creëren van angst."