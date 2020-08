Monique Smit doet vijf jaar na de bevalling van haar zoontje Noah een boekje open over de heftige kraamtijd in de podcast Podnataal van radiomaker Simone Wijnands.

Hoewel de bevalling van de 31-jarige Volendamse vrij soepel verliep, was de tijd na de geboorte van haar zoontje erg heftig. "Na de bevalling ben ik gehecht en daar is iets misgegaan. Ik heb daar erg lang last van gehad."

Ook borstvoeding wilde niet lukken bij Smit. "Dit wilde ik heel graag want ik dacht dat het moest, dat het erbij hoorde." Door de problemen met borstvoeding kreeg ze ontstekingen. "Ik had op een gegeven moment ontstekingen van boven en onder. Ik heb wel gedacht: is dit het nou? Ik zat niet op een roze wolk, maar op een donkergrijze. Ik had het gevoel dat ik aan het falen was."

"Iedereen zegt altijd: je bent op slag verliefd. Hoewel ik het geweldig vond om de hele dag in het wiegje te kijken heeft dat bij mij wel even geduurd en daar heb ik me heel lang voor geschaamd."