Martien Meiland heeft het even helemaal gehad, Ferry Doedens is zijn baan kwijt en Nicolette van Dam maakt een fout. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Iedereen kent je naam, de mensen willen met je op de foto en overal waar je binnenkomt doen ze keihard hun best om het je naar je zin te maken: een heleboel mensen willen eigenlijk niks liever dan proeven van de roem. Het is niet voor niets dat er duizenden influencers, vloggers en YouTubers zijn die het op wat voor manier dan ook proberen te maken.

De echte roem blijkt vaak niet half zo leuk als bedacht was, want ineens is zelf de honden uitlaten geen optie meer zonder dat je door mensen wordt herkend. In je kloffie naar de supermarkt om de hoek is er ook niet meer bij, want ook daar wil iedereen toch even een selfie maken.

De familie Meiland was door de uitzending van Ik Vertrek al kort even heel bekend, maar met de komst van hun eigen reallifesoap bij SBS6 ging het echt los. Miljoenen kijkers, een Televizier-ring: de pret kon niet op. De boekingen voor het bed & breakfast stroomden binnen en de familie werd almaar populairder. Maar daarmee kwamen ook de mindere kanten van roem, want zonder aankondiging stonden er steeds meer Nederlanders in het kasteel die gewoon even voor een wijntje langskwamen.

De familie vroeg mensen dat alsjeblieft niet te doen, hing bordjes op bij de oprit en leek het weer redelijk rustig aan te kunnen doen, tot ze aankondigden naar Nederland terug te verhuizen. Waar Martien in Frankrijk nog zonder vermomming naar de supermarkt kon, zou dat weleens heel anders kunnen gaan in Nederland.

Geen probleem: er kwam een huis met een enorm hek eromheen en zo kon de familie ongenode gasten in ieder geval bij hun huis weghouden. Deze week bleek echter dat een hek niet voldoende is, want Story wachtte de familie op toen ze aankwamen vanuit Frankrijk en RTL Boulevard en AD stonden een dag later ongenodigd op de stoep.

Waar de fotograaf van Story nog even mee mocht helpen met wat dozen verslepen en de familie vrolijk poseerde voor de deur, kwam RTL Boulevard niet verder dan het hek. De verslaggever van dienst kon aanbellen wat hij wilde, maar de imposante omheining ging alleen even open om Maxime naar buiten te laten, die het programma toch nog even te woord stond.

Martien was het even helemaal zat: hij is lekker de dozen aan het uitpakken en wel toe aan wat privacy. En op zich zou dat toch moeten kunnen in je eigen huis.

Nu echt vaarwel

We kennen het allemaal: soms kun je nog niet echt afscheid nemen van iets of iemand en probeer je het,terwijl je eigenlijk wel beter weet, toch nog een keertje. Of het nou een relatie, een vriendschap of een hobby is, je wil zeker weten dat je er alles aan gedaan hebt het te laten slagen.

Ferry Doedens werd in 2015 ontslagen bij Goede Tijden, Slechte Tijden omdat zijn drugsverslaving zijn werk in de weg kwam te zitten. De acteur kwam regelmatig afspraken niet na en de werkrelatie werd onhandelbaar. Na een afkickperiode ging het gelukkig een stuk beter met Ferry en zag ook producent Endemol reden om zijn personage Lucas Sanders te laten terugkeren.

Een hele tijd ging het goed, maar enkele maanden geleden begon het te rommelen. Ferry vertelde dat hij zich weinig aantrok van de coronamaatregelen en gewoon nog iedereen knuffelde. Dat viel totaal verkeerd bij zijn bazen. De acteur was niet welkom op de set tot hij twee weken quarantaine achter de rug had.

Dat leek even goed te gaan, tot deze week geruchten ontstonden dat een feestje met Gordon dé druppel was voor Endemol en dat Ferry de soap moest gaan verlaten. Het duurde even, maar uiteindelijk bevestigde Ferry zijn afscheid.

"De situatie rondom corona is mij niet in de koude kleren gaan zitten, waardoor ik de laatste tijd niet echt lekker in mijn vel zit. Dat heeft erin geresulteerd dat ik een aantal afspraken niet ben nagekomen. Ik snap dat dat voor mijn werkgever een lastige situatie is geweest."

Handig is anders

"Ik hou van je." Het zijn de woorden waar een heleboel mensen naar verlangen en mensen graag (met soms een beetje spanning) naar elkaar uitspreken, maar zo heel af en toe zijn het woorden die voor een verschrikkelijk ongemak kunnen zorgen. Nicolette van Dam kan daarover meepraten: zij dacht iemand de liefde te verklaren, maar dat liep uit op beschuldigingen van racisme.

Nicolette was zo dankbaar voor het lekkere eten van kok Jay dat ze hem in het Chinees vertelde van hem te houden, maar hij ging zonder te reageren door en dat maakte dat Nicolette geen andere uitweg zag dan hard te roepen: "Hoor je niet wat ik tegen je zeg? Je spreekt toch Chinees? Of spreek ik geen Chinees?"

Woede was er online, want Nicolette was zo wel heel racistisch. "Niet iedere Aziaat is Chinees", schreven mensen als reactie.

De situatie bleek uiteindelijk iets minder heftig te zijn dan iedereen dacht: de chef-kok had het gewoon niet opgemerkt én het bleek dat Nicolette haar uitspraak niet al te best was. "Ik hou van je", kreeg ze uiteindelijk toch nog terug te horen.