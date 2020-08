Jochem Myjer deelt de trailer van zijn documentaire Jochem Myjer - Nog eentje dan en doet een boekje open over het proces achter de film. "Deze docu is zo kwetsbaar dat ik er zelf bijna niet naar kan kijken", aldus de komiek.

Eerder was al bekend dat de NTR werkte aan een documentaire over het leven en het werk van de cabaretier. Nu deelt Myjer zelf de trailer van zijn documentaire op Instagram en is hij open over zijn "jaar van uitersten".

De 43-jarige cabaretier was lichtelijk in shock na het bekijken van de documentaire. "Op het podium staan voor een groot publiek is al vrij kwetsbaar, maar deze docu is zo kwetsbaar dat ik er bijna niet naar kan kijken."

Het was een bewogen jaar voor Myjer. "Aan de ene kant het magische moment van honderd keer Carré, waar ik als jongetje al van droomde. En aan de andere kant de fysieke strijd met een lichaam dat niet meer wil meewerken na die klotetumoren in mijn ruggenmerg. Met elke avond anderhalf uur zwaar genieten van de gehele Adem in, adem uit-tour en aan de andere kant de volslagen eenzaamheid in een hotelkamer en het missen van mijn kinderen en vrouw, die steeds meer gedurende de tour van me verdwijnen."

Myjer was niet direct enthousiast over het idee van een documentaire toen hij werd benaderd door documentairemaakster Suzanne Raes en journalist Rinske Wels. "Ik vind dat je het harde werken, het bijna autistische perfectionisme en het rauwe niet moet laten zien, want dat tast de magie met wat je op het podium doet aan."

Toch koos hij ervoor om mee te werken. "Zelden in mijn leven ben ik zo bang geweest om zoiets te delen met iedereen. Maar fuck it. Ik ben wie ik ben."

De documentaire zal op 16 september in première gaan in een coronaproof Carré. Ook is de film te zien tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht, dat van 25 september tot en met 3 oktober duurt. Daarnaast wordt de documentaire op 28 september uitgezonden in Het Uur van de Wolf.