De FBI is het huis van Jake Paul binnengevallen met een grootschalige zoekactie. TMZ meldt op basis van luchtfoto's van ABC 7 dat er wapens zijn gevonden in de woning van de YouTuber in Calabasas, Californië.

Op beelden is te zien hoe de agenten na de inval met wapens naar buiten komen. Ze lopen met vuurwapens, waaronder een jachtgeweer, op de oprit van Pauls huis.

TMZ weet te melden dat er in Las Vegas een vergelijkbare inval werd gedaan in een huis van een kennis van Paul. In deze zogeheten Graffiti Mansion was Paul vorige maand nog te gast. Foto's van zijn bezoek verschenen op Instagram.

De advocaat van Paul zegt op de hoogte te zijn van de huiszoeking in Calabasas en zegt dat de YouTuber niet aanwezig was. Hij zegt dat ze mee zullen werken aan het onderzoek.

Paul is bekend als YouTuber en publiceert wekelijks nieuwe video's. Zijn YouTube-kanaal heeft meer dan 20 miljoen abonnees.