De familie Meiland heeft deze week de deuren van hun chateau achter zich dichtgetrokken en is weer woonachtig in Nederland. De familie is neergestreken in Hengelo in Gelderland.

Dochter Maxime Meiland vertelt aan RTL Boulevard dat de verhuizing relatief spoedig is verlopen. "We zijn alles nog aan het uitpakken, het is echt een chaotische bende, maar ach, dat hoort erbij."

De 24-jarige realityster vindt het "heerlijk" om weer in Nederland te zijn. "Als we hier dan zo rijden, dan denk ik echt: wat is het hier toch mooi."

Toch zullen Martien Meiland en zijn vrouw Erica Meiland af en toe nog teruggaan naar Frankrijk om Chateau Marillaux te onderhouden. "Het kasteel is nog niet verkocht, dus dat is nog wel nodig."

'Jammer hoe het is gelopen met Nadège'

Huishoudster Nadège bleef achter in Frankrijk en uitte haar ongenoegen over het vertrek van de familie via Facebook. Maxime Meiland geeft aan dit jammer te vinden. "Wij vonden het enig met haar, maar het is toch een klap in haar gezicht geweest dat wij zeiden: wij gaan weg. Ik vind dat toch heel vervelend, want het is wel een lieve vrouw."

Chateau Meiland is vanaf 31 augustus om 20.30 op maandag en donderdag te zien op SBS6.